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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал самый запоминающийся матч в 2023 году

03 Января 2024 • 10:39 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал самый запоминающийся матч чемпионата России в 2023 году.

«Самый запоминающийся матч в 2023 году? Мне понравилась игра в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром», которая закончилась со счётом 1:1», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимнем перерыве. После 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй позиции находится петербургский «Зенит» с 36 очками, а тройку замыкает московское «Динамо», в активе которого 32 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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