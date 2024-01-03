Сёмин назвал самый запоминающийся матч в 2023 году

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал самый запоминающийся матч чемпионата России в 2023 году.

«Самый запоминающийся матч в 2023 году? Мне понравилась игра в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром», которая закончилась со счётом 1:1», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимнем перерыве. После 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй позиции находится петербургский «Зенит» с 36 очками, а тройку замыкает московское «Динамо», в активе которого 32 балла.