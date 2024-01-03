Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Ещё лет десять российский футбол будет вариться в своём соку»

03 Января 2024 • 10:20 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер Андрей Канчельскис поделился мнением относительно дальнейших перспектив российского футбола.

«Ещё лет десять мы будем в своём соку вариться. Не верю, что в следующем году наш футбол вернут на международную арену. Может, после 2026 года что-то произойдёт положительное», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские игры. В последнем спарринге россияне разгромили кубинцев со счетом 8:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
12:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Ребров обратился к футбольным болельщикам
11:54 · Россия. Премьер-лига
Попов - о Слуцком: «Абсолютный ноль, играл за счёт Акинфеева и Березуцких»
11:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Крижан: «Российский паспорт упростил бы мне жизнь»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Хочу, чтобы российский футбол влился в международную семью»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин обратился с пожеланием к российскому футболу
11:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Николича: «Марко точно вернётся в Россию»
11:12 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» заплатит 5 миллионов евро за бразильца
10:53 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин назвал двух игроков, которых считает открытием 2023 года
10:51 · Россия. Премьер-лига
В агентстве подтвердили интерес «Краснодара» к Билю
10:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал самый запоминающийся матч в 2023 году
10:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Ещё лет десять российский футбол будет вариться в своём соку»
10:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Крижан: «Был шокирован тем, что цены в Москве доходят просто до смешного»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Нино, который близок к переходу в «Зенит», не хочет играть в России
09:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Родины» Крижан: «Мама беспокоилась из-за того, что я еду в Россию»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Нино в «Зените»
Все новости
Рекомендуем