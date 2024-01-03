Канчельскис: «Ещё лет десять российский футбол будет вариться в своём соку»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер Андрей Канчельскис поделился мнением относительно дальнейших перспектив российского футбола.

«Ещё лет десять мы будем в своём соку вариться. Не верю, что в следующем году наш футбол вернут на международную арену. Может, после 2026 года что-то произойдёт положительное», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские игры. В последнем спарринге россияне разгромили кубинцев со счетом 8:0.