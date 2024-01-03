У «Зенита» появился конкурент в борьбе за Нино

Защитник бразильского «Флуминенсе» Нино, которого хочет приобрести петербургский «Зенит», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортует Globo.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 26-летнего южноамериканца проявляет севильский «Бетис». В гонке за игроком «Зенит» пока опережает претендента из Ла Лиги.

Нино выступает за «Флуминенсе» с января 2020 года. Тогда он был приобретен у «Крисиумы» за один миллион евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца 2024 года.

В минувшем сезоне защитник провел 55 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.