Питерский «Зенит» может усилиться в ближайшее время Нино - капитаном клуба «Флуминенсе» и игроком бразильской сборной. Сумма сделки может составить не менее шести миллионов евро. По неофициальной информации, заявление о сделке будет сделано в самое ближайшее время. Между тем агент игрока Фернандо Гарсия подтвердил близость заключения соглашения, которого добивается «Зенит»:

- Все идет, как должно идти. На данный момент ситуация такова, - сообщил Гарсия источнику «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что российский чемпионат возобновится матчами девятнадцатого тура в первый день марта.