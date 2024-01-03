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Агент подтвердил, что «Зенит» близок к приобретению капитана «Флуминенсе» эксклюзив

03 Января 2024 • 03:59 Комментировать

Питерский «Зенит» может усилиться в ближайшее время Нино - капитаном клуба «Флуминенсе» и игроком бразильской сборной. Сумма сделки может составить не менее шести миллионов евро. По неофициальной информации, заявление о сделке будет сделано в самое ближайшее время. Между тем агент игрока Фернандо Гарсия подтвердил близость заключения соглашения, которого добивается «Зенит»:

- Все идет, как должно идти. На данный момент ситуация такова, - сообщил Гарсия источнику «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что российский чемпионат возобновится матчами девятнадцатого тура в первый день марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нино
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