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Головин с отрывом стал лучшим игроком первой части сезона в «Монако» официально

02 Января 2024 • 22:45 Комментировать (2)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком монегасков по итогам первой половины сезона.

Отрыв Головина от других претендентов просто колоссальный, он набрал 76% голосов. 15% - у форварда Виссама Бен-Йеддера, третье место с 3% голосов занял Такуми Минамино. Выбирали лучшего болельщики «Монако».

Напомним, что в третьей декаде декабря в Лиге 1 было сыграно 17 туров из всех 34 в сезоне. «Монако» занял по итогам половины первенства третью строчку с 33 баллами, отставание от «ПСЖ» с первого места – семь баллов, от «Ниццы» со второго – пять.

Головин сыграл 15 матчей в турнире, забив пять голов и оформив два ассиста партнёрам по команде. В «Монако» Саша выступает уже шестой сезон.

Ранее россиянин попал в символическую сборную года в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Виссам Бен-Йеддер Такуми Минамино ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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KLINSMANN
02 Января 2024 в 23:20
Красавчег! Заслуженно!
Витаминович Алексей
02 Января 2024 в 23:11
Круто, молодец
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