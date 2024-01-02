Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком монегасков по итогам первой половины сезона.

Отрыв Головина от других претендентов просто колоссальный, он набрал 76% голосов. 15% - у форварда Виссама Бен-Йеддера, третье место с 3% голосов занял Такуми Минамино. Выбирали лучшего болельщики «Монако».

Напомним, что в третьей декаде декабря в Лиге 1 было сыграно 17 туров из всех 34 в сезоне. «Монако» занял по итогам половины первенства третью строчку с 33 баллами, отставание от «ПСЖ» с первого места – семь баллов, от «Ниццы» со второго – пять.

Головин сыграл 15 матчей в турнире, забив пять голов и оформив два ассиста партнёрам по команде. В «Монако» Саша выступает уже шестой сезон.

Ранее россиянин попал в символическую сборную года в Лиге 1.