Талалаев: «Система «осень-весна» жизнеспособна»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев уверен, что текущая система российского футбола «осень-весна» вполне жизнеспособна, просто стоит изменить календарь холодных и снежных декабрьских матчей.

«Система «осень‑весна» жизнеспособна. Спокойно играть до конца ноября можно, но на декабрь нам нужен более четкий календарь с большим количеством матчей на юге России и в Санкт‑Петербурге, где закрывается крыша», - делится Талалаев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что матчи в первой декаде декабря в РПЛ проходили при температуре до -12…-14 градусов. К счастью, ни один из них отменён не был.