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Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на первый матч года

02 Января 2024 • 20:36 Комментировать
Аталанта
...
Сассуоло
1 1.50 X 4.50 2 5.90
Через 22 ч. 13 мин.

3 сентября «Аталанта» дома сыграет против «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук имеет все шансы выйти на поле, так как попал в заявку своего клуба. Всего в ней оказались 23 футболиста.

В активе Алексея в этом сезоне всего 13 выходов на поле за «Аталанту» в Серии А и Лиге Европы. В них он отличился одним забитым голом и двумя голевыми передачами. Прошлый сезон Миранчук провёл в аренде в «Торино», куда его снова сватают этой зимой.

Напомним, что сегодня, 2 января за свой клуб может сыграть и ещё один россиянин, что выступает в пяти сильнейших первенствах Европы – это полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян. Он попал в заявку баскского клуба на грядущий матч с «Алавесом» в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

Новости по матчу

Сегодня, 02 Января
09:36
Ставка и прогноз на матч Аталанта — Сассуоло Кубка Италии — 3 января 2024
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