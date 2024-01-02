Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на первый матч года

3 сентября «Аталанта» дома сыграет против «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук имеет все шансы выйти на поле, так как попал в заявку своего клуба. Всего в ней оказались 23 футболиста.

В активе Алексея в этом сезоне всего 13 выходов на поле за «Аталанту» в Серии А и Лиге Европы. В них он отличился одним забитым голом и двумя голевыми передачами. Прошлый сезон Миранчук провёл в аренде в «Торино», куда его снова сватают этой зимой.

Напомним, что сегодня, 2 января за свой клуб может сыграть и ещё один россиянин, что выступает в пяти сильнейших первенствах Европы – это полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян. Он попал в заявку баскского клуба на грядущий матч с «Алавесом» в Ла Лиге.