Захарян начнёт матч с «Алавесом» в запасе

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян – не в стартовом составе баскского клуба на домашний матч 19 тура Ла Лиги против «Алавеса». Арсен оказался на скамейке запасных своей команды.

Напомним, что в прошлом туре Арсен не играл, так как получил мышечную травму. В туре 18-м его коллектив встречался против клуба из второй половины турнирной таблицы – «Кадиса».

Всего у Арсена в этом сезоне набралось уже 17 выходов на поле за «Реал Сосьедад», в них он отметился всего одним голевым действием – ассистом в матче против «Вильярреала» в прошедшем декабре.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице испанского первенства. Текстовая трансляция игры доступна на нашем портале.