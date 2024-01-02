Источник: Грам подпишет контракт с ЦСКА на четыре года

Тунисский молодой защитник «Сфаксьена» Алаа Грам подпишет с московским ЦСКА четырёхлетний трудовой договор. Об этом в соцсети сообщает All Transfers.

За игрока «армейцам» предстоит заплатить порядка 1,6 млн евро. Также «Сфаксьен» получит 20% от будущей перепродажи Грама уже из ЦСКА. Когда ЦСКА официально объявит об усилении центра обороны – это вопрос времени, отмечает источник.

В конце 2023 года сообщалось, что ЦСКА является приоритетным вариантом продолжения карьеры для молодого тунисского игрока. Нашему сетевому изданию была даже раскрыта его будущая зарплата в столичном клубе.