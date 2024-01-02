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Колыванов: «Головину нужно уезжать в Англию, Испанию или Италию»

02 Января 2024 • 20:07 Комментировать

Известный российский тренер и эксперт Игорь Колыванов оценил попадание полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную года по версии L’Equipe.

«Очень рад за него, но думаю, ему надо уезжать играть в Испанию, Италию или Англию. Эти лиги сильнее и намного интереснее французской. По потенциалу Головин способен выступать в лучших чемпионатах», - говорит Колыванов «Матч ТВ», добавив, что Головин большой молодец.

Напомним, что Головин проводит в «Монако» уже шестой год в карьере. В этом сезоне он стабильно выступает за монегасков и забивает голы в чемпионате Франции, за исключением дисквалификаций.

О том, кто ещё попал в сборную лучших вместе с Головиным, можно почитать здесь.

 

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