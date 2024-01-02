Стало известно будущее Веры после сорвавшегося трансфера в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о будущем аргентинского полузащитника Лукаса Веры.

«Лукас Вера, как и другие футболисты «Оренбурга», в плановом режиме пройдет медосмотр и поедет с командой на первый сбор», — приводит слова Андреева Sport24.

Напомним, «Локомотив» и «Оренбург» не смогли договориться о графике выплат за переход 26-летнего Веры.

Трудовой договор хавбека с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Веры составляет три миллиона евро.

После 18 туров подопечные Давида Деограсии находятся на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 15 баллов.