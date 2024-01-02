Гришин назвал лучших тренеров РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о лучших тренерах РПЛ по итогам первой части сезона.

«Я бы сразу выделил Ивича, Федотова, Семака и Личку. Ивич показывает результат и «Краснодар» играет при нем в современный футбол. Может не только в атаку играть, но и на удержание счета», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что с приходом Лички у «Динамо» появилась игра, Федотов является сильным тренером, который умеет выстраивать игру, а Семак просто лучший тренер, ведь у него регулярно меняются футболисты, но он всегда подстраивается.

В первой части сезона Российской премьер-лиги было сыграно 18 туров. На данный момент лидером турнира является «Краснодар» (38 очков), а «Зенит» (36) и «Динамо» (32) преследуют «быков» в чемпионской гонке.