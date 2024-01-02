Легионер «Ахмата»: «Влюбился в природу и тишину Грозного»

Легионер грозненского «Ахмата», защитник Ясмин Челикович рассказал, как ему живётся в столице Чеченской республики.

«В природу и тишину Грозного я влюбился. Здесь царят умиротворённость, спокойствие, никто тут и никуда не спешит, всё размеренно, нет суеты», - делится Челикович для «РБ Спорта». Он добавил, что ему сложно сравнивать Грозный с другими городами, так как он обычно жил раньше в шумных местах с бешенным ритмом жизни.

По словам футболиста, в Грозном царит футбольная атмосфера и ничего не отвлекает его от работы, позволяя сохранять концентрацию.

Челикович перебрался в Грозный летом 2023 года. В первой части текущего сезона РПЛ он сыграл за свой клуб в 18 матчах. «Ахмат» перед весенним возобновлением чемпионата идёт на 13-м месте турнирной таблицы.