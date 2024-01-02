Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отреагировал на интерес к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе со стороны клубов из ОАЭ.

- Ну и пусть «Краснодар» продаст Кордобу, а взамен другого нападающего себе купит. Незаменимых людей нет. Только новому форварду нужно будет время притереться, чтобы раззабиваться. Кокшаров? В первых матчах он мне нравился, но потом подсдал что-то. Если наберёт обороты, то хорош будет, – отметил Обедзинский.

В текущем сезоне чемпионата России Джон Кордоба забил за «Краснодар» 8 мячей в 16 матчах.