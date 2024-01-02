Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Ну и пусть «Краснодар» продаст Кордобу, а взамен другого купит» эксклюзив

02 Января 2024 • 19:20 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отреагировал на интерес к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе со стороны клубов из ОАЭ.

- Ну и пусть «Краснодар» продаст Кордобу, а взамен другого нападающего себе купит. Незаменимых людей нет. Только новому форварду нужно будет время притереться, чтобы раззабиваться. Кокшаров? В первых матчах он мне нравился, но потом подсдал что-то. Если наберёт обороты, то хорош будет, – отметил Обедзинский.

В текущем сезоне чемпионата России Джон Кордоба забил за «Краснодар» 8 мячей в 16 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Джон Кордоба Владимир Обедзинский ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Января
19:23 · Россия. Премьер-лига
Гришин назвал лучших тренеров РПЛ
19:23 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Ахмата»: «Влюбился в природу и тишину Грозного»
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Урал» готов продлить контракт с голкипером Щербицким
19:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Эракович не пожалел, что не поехал в европейские чемпионаты»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Тарханов похвалил вратарскую школу ЦСКА
18:31 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: У «Спартака» есть шансы на победу в Кубке России
18:30 · Россия. Премьер-лига
Чанов оценил вызов голкипера ЦСКА в сборную Сирии
18:24 · Россия. Премьер-лига
Быстров: В «Спартаке» не должны экспериментировать с тренерами
18:17 · Россия. Премьер-лига
Быстров: Мне не нравится игра «Спартака»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Ещенко заявил, что для «Спартака» 2023 год был неудовлетворительным
18:00 · Россия. Премьер-лига
Голкипер ЦСКА поедет на Кубок Азии в составе сборной Сирии официально
17:47 · Россия. Премьер-лига
Дик Адвокат высказался на тему обучения Аршавина на тренера
17:40 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев рассказал, где готов возобновить карьеру
17:38 · Россия. Премьер-лига
​Дик Адвокат: «В Европе не обсуждается РПЛ»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши не исключил возможный уход игрока из ЦСКА
Все новости
Рекомендуем