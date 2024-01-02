«Урал» готов продлить контракт с голкипером Щербицким

Екатеринбургский «Урал» готов оставить в команде вратаря Дениса Щербицкого. Белорус пополнил коллектив прошлым летом сроком на полгода.

«Надо спрашивать тренеров, мы договаривались, что Щербицкий придет на полгода. Посмотрели, парень набирает форму, так что я думаю, будем продлевать контракт», - говорит «РБ Спорт» президент клуба Григорий Иванов.

Напомним, что основным стражем ворот «шмелей» является уже который сезон арендованный у ЦСКА Илья Помазун.

Щербицкий, увы, так и не провёл ни единого матча за «Урал» с момента появления в команде. До переезда в Екатеринбург 27-летний футболист выступал в БАТЭ, чьим воспитанником является.