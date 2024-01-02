Агент: «Эракович не пожалел, что не поехал в европейские чемпионаты»

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы защитника «Зенита» Страхиньи Эраковича, высказался об адаптации своего клиента в России.

«Страхинья не пожалел, что не поехал в европейские чемпионаты. Но ему, как и Алипу, нужен рядом кто-то вроде Ракицкого или Ивановича, тогда ему было бы намного лучше», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

22-летний сербский защитник присоединился к «Зениту» прошлым летом. За это время он принял участие в 20 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два ассиста.

В 18 турах подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и завершили первую половину сезона на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.