Тарханов похвалил вратарскую школу ЦСКА

Знаменитый тренер Александр Тарханов похвалил вратарскую школу московского ЦСКА, оценив новость о том, что молодой голкипер клуба Максим Сарраф получил вызов в сборную Сирии на Кубок Азии.

«В деле видеть этого вратаря не доводилось. Но, похоже, в Сирии знакомы с игрой Саррафа, раз пригласили в состав», - рассуждает Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Саррафу всего лишь 18 лет, но он имея сирийское гражданство является воспитанником клубной академии «армейцев» Москвы.

«У ЦСКА в принципе всегда были хорошие вратари», - добавил Тарханов говоря о действующих голкиперах клуба Игоре Акинфееве и Владиславе Торопе, а также играющем в Екатеринбурге Илье Помазуне.