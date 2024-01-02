Бушманов: У «Спартака» есть шансы на победу в Кубке России

Российский тренер Евгений Бушманов рассказал о своих ожиданиях от московского «Спартака» в новом 2024 году.

«Спартак» в 2024 году должен бороться как минимум за тройку. Нужно также стабилизировать состав и игру. Шансы есть на победу в Кубке России», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В 18 турах нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и отправился в отпуск на пятой позиции в турнирной таблице. Отставание «красно-белых» от призовой третьей позиции составляет два зачетных балла.

Отметим, что «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России Пути РПЛ, где в первом матче проиграл «Оренбургу» (0:1).