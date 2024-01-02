Чанов оценил вызов голкипера ЦСКА в сборную Сирии

3 января 18-летний голкипер системы столичного ЦСКА Максим Сарраф попал в окончательную заявку национальной сборной Сирии на Кубок Азии, который стартует в Катаре через 10 дней. Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил вызов молодого игрока.

«Его вызов - показатель работы школы ЦСКА. В своё время с Евгением Гинером начинали развитие вратарского направления — выстроили пирамиду из тренеров младших возрастов, средних, старших, дубля и основы», - отмечает Чанов в разговоре с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Сарраф является уроженцем Москвы, воспитанником клубной академии столичного ЦСКА, однако имеет сирийское гражданство.