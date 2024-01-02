Быстров: В «Спартаке» не должны экспериментировать с тренерами

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением, стоит ли увольнять Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

По мнению эксперта, в таком клубе с большой историей не должны экспериментировать с тренерами.

«В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. Там работают Анчелотти, Зидан. Это те тренеры, которые могут добиться результата. А кто такой Абаскаль?» — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команде удалось завоевать бронзовые медали чемпионата России – 2022/23.

Контракт Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2025 года.