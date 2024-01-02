Быстров: Мне не нравится игра «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре московского клуба в первой части сезона.

«Как мне игра «Спартака» в первой части сезона? Никак. Мне не нравится. Как игру «Спартака» можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте?» — приводит слова Быстрова портал «РБ Спорт».

В 18 играх текущего розыгрыша Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля одержали девять побед, потерпели шесть поражений и трижды сыграли вничью. В активе «красно-белых» 30 набранных очков и пятое место в таблице.

Контракт 34-летнего испанца со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.