Ещенко заявил, что для «Спартака» 2023 год был неудовлетворительным

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко поделился комментарием о результатах столичного клуба в 2023 году.

«Для «Спартака» 2023 год был неудовлетворительным. В атаке играли хорошо, а в защите – не очень. Были и красивые матчи. Но была и смена, нестабильность состава», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Специалист надеется, что руководство и тренерский штаб «Спартака» сделают правильные выводы, чтобы изменить ситуацию.

В 18 играх «красно-белые» набрали 30 очков и отправились на зимний перерыв на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

После возобновления сезона в марте «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».