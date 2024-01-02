Топ рекордов текущего сезона в чемпионате России

Представители клубов чемпионата России находятся в отпуске. Жаркая пора трансферов не наступила. Самое время обратиться к статистическим показателям и выявить самые-самые клубы в РПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах-рекордсменах текущего чемпионата России.

«Локомотив» – самый молодой

Кто бы мог подумать, но самой молодой командой в РПЛ оказались столичные «железнодорожники». Впрочем, чему удивляться? В межсезонье коллектив пополнили 19-летний защитник Егор Погостнов и нападающий Сергей Пиняев, 18-летний форвард Вадим Раков и полузащитник Михаил Щетинин. За счёт этих игроков средний возраст «Локомотива» составил 24,1 года.

ЦСКА не отстаёт

Средний возраст армейцев старше всего на полгода и составляет 24,6 года. Однако футболисты армейцев обладают другим рекордом. Среди игроков, которые выходили на поле в стартовом составе в матчах РПЛ, самым молодым был Кирилл Глебов из ЦСКА (17 лет и 276 дней). На второй позиции расположился Михаил Рядно (17 лет и 315 дней), который запомнился своими ретро-бутсами.

Самые посещаемые и возрастные

Самыми возрастными оказались «Урал» (27,7 года) и «Факел» (27,6 года). В клубе из столицы Урала наиболее возрастными являются капитан команды 37-летний Денис Кулаков, 35-летний Егор Филипенко и его ровесник, лидер клуба Эрик Бикфалфи. Нельзя не отметить и бывшего игрока сборной России 34-летнего Юрия Газинского.

В самом посещаемом клубе Восточной Европы 1999 года – воронежском «Факеле» (25 тысяч – средняя посещаемость на домашних матчах участника Первой лиги сезона-1999) – средний возраст составляет 27,6 года. «Паровозом», который тянет клуб из Черноземья в стан «старичков», являются 37-летний голкипер Александр Беленов, 36-летний Фёдор Кудряшов, 33-летние Ираклий Квеквескири и Хызыр Аппаев.

Самым возрастным игроком РПЛ является Кристиан Нобоа, которому 9 апреля исполнится 39 лет. До перехода в «Сочи» эквадорец успел почти за 14 сезонов, что провёл в России, поиграть за «Динамо», «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

Больше всего игроков в заявке в Казани

Казанский «Рубин» лидирует в РПЛ по количеству заявленных футболистов. Сразу 31 футболист значится в заявочном листе клуба из пятого по численности города страны. В прошлом году Казани удалось обойти по этому показателю Нижний Новгород. Летом казанцы вернулись из Первой лиги, где накануне прошлого сезона заметно укрепились лидерами из коллективов–конкурентов. Достаточно привести примеры Фамейе из «Оренбурга» и Зотова из «Енисея».

Самые дорогие

О нахождении на первой строчке по этому показателю питерского «Зенита» (143,80 млн евро) говорить излишне. А вот «Краснодар» по общей стоимости футболистов (100,25 млн евро) обошёл по этому показателю столичный «Спартак» (89,90 млн евро). Отметим, что «Краснодар» является коллективом с самой короткой скамейкой. Всего 23 игрока. Столько же в заявке лишь у калининградской «Балтики».

Любопытно, что 25 игроков в заявке «Зенита» более чем в 10 раз дороже аналогичного количества игроков воронежского «Факела» (11,05 млн евро). Самый дорогой игрок также является футболистом «Зенита». Трансферная стоимость Вендела составляет 22 млн евро.

Самые-самые в клубах РПЛ, сезон-2023/24

Клуб Средний возраст клубов РПЛ, лет Количество футболистов, заявленных за клуб, чел. Общая стоимость футболистов, млн евро «Локомотив» 24,1 27 78,85 ЦСКА 24,6 23 83,65 «Рубин» 26,3 31 25,50 «Краснодар» 24,5 23 100,25 «Урал» 27,7 25 18,30 «Факел» 27,6 26 11,15 «Спартак» 25 27 89,90 «Зенит» 26,4 25 143,80 РПЛ 26,3 Общее кол-во заявленных фут-ов, 431 143,8

Константин Лицин