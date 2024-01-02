Дик Адвокат высказался на тему обучения Аршавина на тренера

Экс-наставник «Зенита» Дик Адвокат дал комментарий по поводу обучения Андрея Аршавина на тренера.

«Ого! Отличное решение. Он был великолепным игроком, поэтому он сможет передавать опыт другим игрокам, особенно молодым. Это важно. В России я работал со многими крутыми футболистами, Аршавин однозначно один из них», - цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Андрей Аршавин входит в состав правления «Зенита». После первой части чемпионата России питерцы располагаются на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла (36 против 38).

Сезон Российской премьер-лиги продолжится в начале весны.