Новосельцев рассказал, где готов возобновить карьеру

Не так давно завершивший свою карьеру защитник Иван Новосельцев порассуждал о возможном возвращении в футбол. Сейчас Иван находится в прекрасной, по его словам, физической форме и тренируется по шесть раз в неделю.

«Если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошёл туда. Например, к Валерию Карпину в «Ростов». Я мог бы спокойно влиться в эту атмосферу», - делится Новосельцев для Metaratings.

Сейчас Новосельцеву, напомним, 32 года. С футболом он попрощался в мае минувшего года. Последним его клубом был тульский «Арсенал», ранее на протяжении карьеры он уже играл в «Ростове», также выступал за столичное «Торпедо», питерский «Зенит», «Сочи», «Анжи» и родные «Химки».