​Дик Адвокат: «В Европе не обсуждается РПЛ»

Экс-рулевой национальной сборной России Дик Адвокат сказал несколько слов о Российской премьер-лиге. Специалист отметил, что в Европе чемпионат России не является обсуждаемым.

«В Европе не обсуждается РПЛ. Я не вижу никаких новостей о вашей лиге. В этом плане здесь тишина», - цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

После восемнадцати туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар» (38 очков). На второй строчке располагается «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.