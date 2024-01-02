Агент Роши не исключил возможный уход игрока из ЦСКА

Представитель агентства Sferico Sports Management, которое ведёт дела бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос о будущем игрока.

«На данный момент конкретных предложений по Роше нет, но есть несколько команд, которые следят за ним. Трансфер этой зимой? В футболе возможно все», — заявили «РБ Спорту» в агентстве Роши.

Напомним, 28-летний бразилец присоединился к «армейцам» в сентябре 2022 года. В сезоне-2023/24 Роша сыграл в 22 встречах во всех турнирах и записал на свой счет один голевой пас.

Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Роши составляет семь миллионов евро.