Мелёшин: «В 2023 году могли сделать больше, чаще побеждать»

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин поделился комментарием о результатах команды в прошлом году.
«Трудно подводить итоги прошедшего года для «Спартака», но могли сделать больше, чаще побеждать. Будем стараться, мы каждый день тренируемся, что-то нарабатываем, но иногда не получается», — приводит слова Мелёшина «Чемпионат».
По мнению футболиста, это нормальный процесс, ведь сейчас команда находится на этапе строительства.
В нынешнем сезоне 19-летний Мелёшин принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.
«Спартак» завершил первую часть сезона на пятой позиции, набрав в 18 турах 30 зачетных баллов.
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