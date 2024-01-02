Мелёшин: «В 2023 году могли сделать больше, чаще побеждать»

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин поделился комментарием о результатах команды в прошлом году.

«Трудно подводить итоги прошедшего года для «Спартака», но могли сделать больше, чаще побеждать. Будем стараться, мы каждый день тренируемся, что-то нарабатываем, но иногда не получается», — приводит слова Мелёшина «Чемпионат».

По мнению футболиста, это нормальный процесс, ведь сейчас команда находится на этапе строительства.

В нынешнем сезоне 19-летний Мелёшин принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

«Спартак» завершил первую часть сезона на пятой позиции, набрав в 18 турах 30 зачетных баллов.