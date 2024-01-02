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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дик Адвокат назвал самый популярный клуб России

02 Января 2024 • 17:24 Комментировать

Известный нидерландский тренер Дик Адвокат назвал самый популярный футбольный клуб России. Специалист выбрал «Зенит», в котором он работал ранее.

«Для меня самым популярным клубом в России всегда был и останется «Зенит». Причина – успешность этого клуба. Это очень популярный клуб», - цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

Дик Адвокат тренировал «Зенит» в 2006-2009 годах. Позже, в 2010-2012 годах, этот специалист возглавлял национальную сборную России.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. На текущий момент «сине-бело-голубые» располагаются на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дик Адвокат
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