Ринат Билялетдинов считает, что «Ахмату» будет тяжело остаться в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о борьбе за выживание в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Факел» играет на пределе своих возможностей, но их уровень повышается. У «Оренбурга» есть нестандартные футболисты. По игре «Оренбург» должен остаться в РПЛ. У «Ахмата» ситуация сложнее», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в плохих результатах «Ахмата» виноваты сами игроки, теперь им будет тяжело выбраться.

После 18 туров в зоне прямого вылета (15-е и 16-е место) находятся «Балтика» и «Сочи», а в зоне стыковых матчей (13-е и 14-е место) идут «Ахмат» и «Оренбург».