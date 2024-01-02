​В «Рубине» высказались о состоянии Рыбуса

В «Рубине» дали комментарий по поводу состояния защитника Мацея Рыбуса. В нынешнем сезоне поляк провёл за казанскую команду только два матча. Результативными действиями 34-летний футболист не отмечался.

«Он продолжает восстановление и поедет на сборы с командой. Мацей очень усердно работает, чтобы вернуться в общую группу», - ответ пресс-службы «Рубина» на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

После первой части сезона «Рубин» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В восемнадцати прошедших турах команда Рашида Рахимова смогла набрать 28 зачётных баллов.

Добавим, что футбольный сезон в России возобновится после зимних каникул – в начале марта.