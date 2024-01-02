Талалаев оценил медийную активность Слуцкого в 2023 году

Весь минувший год знаменитый тренер Леонид Слуцкий никого не тренировал, зато поучаствовал в множестве развлекательных шоу. Его коллега по цеху, тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил такую активность Леонида Викторовича.

«Не суди, да не судим будешь. Мне просто очень интересно: сможет ли он вернуться в профессию? Не хочу давать каких‑то оценок и рассуждать на тему его поведения», - говорит Талалаев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в декабре Слуцкий официально возглавил известный китайский клуб «Шанхай Шеньхуа». Доселе он работал тренером в казанском «Рубине», который покинул ещё в период чемпионата мира в Катаре, в ноябре 2022 года.