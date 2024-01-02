«Текущий сезон РПЛ не самый интересный за последнее время» — Кузнецов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился комментарием о текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Конечно, текущий сезон РПЛ не самый интересный за последнее время. Были и раньше очень интересные сезоны, где интрига сохранялась в течение всего времени и до самого конца, но побеждал «Зенит», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

По итогам первой части сезона лидером чемпионата России является «Краснодар», который набрал 38 очков в 18 турах.

Напомним, действующим обладателям золотых медалей является санкт-петербургский «Зенит». Стоит сказать, что команда Сергея Семака выиграла последние пять сезонов.