​В «Пари НН» допускают трансфер Черышева

Давид Мелик-Гусейнов, занимающий должность генерального директора «Пари НН», дал комментарий о возможном подписании атакующего полузащитника Дениса Черышева.

«Возможность того, что Денис Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу. Мы очень ценим Дениса и рады тому, что знаковый футбольный человек может вернуться в Россию», - цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.

В настоящий момент Денис Черышев представляет «Венецию», которая сейчас выступает в Серии Б – во втором по рангу футбольном дивизионе Италии. В нынешнем сезоне россиянин провёл девять матчей. В них Черышев не отмечался результативными действиями.

В конце декабря Черышеву исполнилось 33 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.