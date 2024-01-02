​Лунёв считает «Зенит» фаворитом РПЛ

Страж ворот «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о борьбе за титул чемпиона России в нынешнем сезоне. По словам футболиста, он считает «Зенит» главным фаворитом РПЛ, несмотря на нахождение питерской команды на второй строчке в турнирной таблице после восемнадцати сыгранных туров.

«Я не сказал бы, что в Премьер-Лиге произошли какие-то сюрпризы, но для меня «Зенит» все равно фаворит на чемпионство номер один. У них есть не перенасыщенность или усталость от побед, но некоторое успокоение, более сдержанная реакция на те или иные моменты», - цитирует Лунёва «РБ Спорт».

Отметим, что от лидирующего «Краснодара» «Зенит» в настоящий момент отстаёт на два зачётных балла (36 против 38). Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов.