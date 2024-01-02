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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лунёв считает «Зенит» фаворитом РПЛ

02 Января 2024 • 14:50 Комментировать

Страж ворот «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о борьбе за титул чемпиона России в нынешнем сезоне. По словам футболиста, он считает «Зенит» главным фаворитом РПЛ, несмотря на нахождение питерской команды на второй строчке в турнирной таблице после восемнадцати сыгранных туров.

«Я не сказал бы, что в Премьер-Лиге произошли какие-то сюрпризы, но для меня «Зенит» все равно фаворит на чемпионство номер один. У них есть не перенасыщенность или усталость от побед, но некоторое успокоение, более сдержанная реакция на те или иные моменты», - цитирует Лунёва «РБ Спорт».

Отметим, что от лидирующего «Краснодара» «Зенит» в настоящий момент отстаёт на два зачётных балла (36 против 38). Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Карабах Андрей Лунёв ещё теги
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