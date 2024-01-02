Нигматуллин: «Нужно мечтать о возвращении России на международную арену»

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался относительно возможного возвращения России в международные турниры.

«Если не верить, то это никогда не сбудется. Это касается, как возвращения России на международную арену, так и в целом. Нужно обязательно мечтать и верить - тогда всё получится!» - приводятся слова Нигматуллина на страницах «Чемпионата».

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Сборная России проводит исключительно товарищеские матчи. В последнем поединке команда Валерия Карпина разгромила Кубу со счетом 8:0.