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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Нужно мечтать о возвращении России на международную арену»

02 Января 2024 • 14:12 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался относительно возможного возвращения России в международные турниры.

«Если не верить, то это никогда не сбудется. Это касается, как возвращения России на международную арену, так и в целом. Нужно обязательно мечтать и верить - тогда всё получится!» - приводятся слова Нигматуллина на страницах «Чемпионата».

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Сборная России проводит исключительно товарищеские матчи. В последнем поединке команда Валерия Карпина разгромила Кубу со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин
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