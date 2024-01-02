Ивич: «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич высказался о лидерстве своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» - первый после 18 туров, мы заслуживаем этого. Это все благодаря моим подопечным. Футболисты очень сильно стараются и заслуженно лидируют в РПЛ. Но не стоит расслабляться, ведь впереди еще много матчей. Никто не знает, что будет дальше», - передает слова Владимира Ertsports.gr.

После 18 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает первое место в таблице. «Зенит» занимает вторую строчку, отставая на два очка от «быков». Третьим идет московское «Динамо» (32).