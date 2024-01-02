Алдонин: «Пусть все успехи для российского футбола будут впереди»

Экс-игрок сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин подвел итоги 2023 года в российском футболе.

«Пусть все успехи для российского футбола будут впереди. В этот год без еврокубков, международных соревнований для сборной команды сложно выделить яркие моменты», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские игры. В последнем спарринге Россия победила Кубу со счетом 8:0.