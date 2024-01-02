Сёмин: Открытие года? Тюкавин и Файзуллаев

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выделил двух футболистов РПЛ, которых можно назвать открытием года.

«Есть футболисты, которые значительно прибавили в 2023 году по сравнению с прошлым. Например, Тюкавин. Мне понравился Файзуллаев, он игрок новый, но перспективы у него очень хорошие», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В текущем сезоне форвард «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором шести результативных передач.

На счету вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева два гола и девять ассистов в 18 поединках.