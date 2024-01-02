Сёмин похвалил Юрана за работу в «Пари НН»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Юрана на посту главного тренера «Пари НН».

«Мне понравилась работа Юрана в «Пари НН», команда не очень выдающаяся, но высоко находится в турнирной таблице», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

После 18 туров нижегородский клуб имеет в своей копилке 24 очка. На зимний перерыв «Пари НН» ушел на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Возобновление чемпионата запланировано на начало марта 2024 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона нижегородцы заняли 13-е место и смогли сохранить свою прописку в стыковых матчах.