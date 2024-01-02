Агент: «Ростов» - приоритетный вариант для Медведева»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рассказал футбольный агент Андрей Талаев.

«Пока «Ростов» не предлагает продление контракта. Интерес от других клубов есть, но для Никиты приоритетный вариант - «Ростов», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Медведев провел семь поединков за команду из Ростова-на-Дону. Трансферная стоимость Никиты оценивается в 400 тысяч евро.

После 18 сыгранных туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта.