Силкин назвал самый запоминающийся матч РПЛ в 2023 году

Российский тренер Сергей Силкин ответил на вопрос, какой матч РПЛ ему запомнился больше всего в 2023 году.

«Мне очень понравился матч «Краснодар» — ЦСКА. Очень хорошая была игра», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист признался, что в конце сезона хотел бы увидеть «быков» на вершине таблицы, добавив, что борьба за трофей будет длиться до самого конца.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на первой позиции, набрав 38 очков в 18 турах. На второй позиции находится «Зенит», в активе которого 36 очков. Замыкает тройку «Динамо», в копилке команды Марцела Лички 32 зачетных балла.

