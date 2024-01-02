Каррера назвал главного претендента на титул в РПЛ – это не «Зенит»

Итальянский специалист Массимо Каррера, который известен по работе в московском «Спартаке», назвал главного претендента на чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Краснодар» - главный претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ. Они способны это сделать. Ивич построил хорошую команду», - передает слова тренера «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», в активе которого 32 пункта.