Борис Игнатьев: Желаю притока квалифицированных игроков в РПЛ

Известный тренер Борис Игнатьев рассказал, чего он хочет пожелать отечественному футболу в наступившем 2024 году.

«Хотел бы пожелать российскому футболу той же страсти и неуступчивости, как было в большинстве матчах в прошлом году», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Кроме того, специалист пожелал футболистам проявлять себя в каждом матче, а не в одной игре, а также добавил, что хотел бы видеть в РПЛ больше квалифицированных игроков.

В первой части сезона было сыграно 18 туров, по итогам которых на вершине турнирной таблицы находится «Краснодар» Владимира Ивича. В копилке «быков» 38 набранных очков. Преследователями кубанской команды являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).