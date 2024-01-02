Дасаев выступил против увеличения площади ворот

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал предложение бывшего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона об увеличении площади ворот.

«В футболе ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Вот откуда Буффон взял эту идею?! Сейчас ничего не надо выдумывать. Если мы всю жизнь играем в таких воротах, то в чем смысл сейчас что-то менять?» — приводит слова Дасаева Sport24.

Эксперт добавил, что футбол уже замучили различными нововведениями.

Напомним, ранее Буффон заявил, что за последние несколько лет вратари стали габаритнее, поэтому игрокам стало сложнее забивать голы, особенно с дальней дистанции.