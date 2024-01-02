Газзаев: «Зенит» - самолюбивая команда, которая будет бороться до конца»

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«У «Краснодара» есть нацеленность на победу, но это не гарантия, что он станет чемпионом. «Зенит» - самолюбивая команда, которая будет бороться до конца. Всё будет зависеть от зимней подготовки», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимней паузе. После 18 сыгранных туров лидирует «Краснодар» с 38 набранными баллами. На втором месте располагается петербургский «Зенит» (36), а на третьем – столичное «Динамо» (32).