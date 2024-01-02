Газзаев оценил игру «Краснодара»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении «Краснодара» в чемпионате России.

«Команда играет достаточно практично, чего не хватало раньше. Сегодня самая красивая игра - результат на табло. «Краснодар» показывает уверенную игру в борьбе за результат. Команда добивается цели», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После 18 проведенных туров Премьер-лиги краснодарский клуб набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Топ-3 замыкает «Динамо».