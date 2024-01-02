«Спартак» хочет трудоустроить двух своих игроков

Московский «Спартак» планирует найти новые команды для двух своих футболистов.

По информации Metaratings, «красно-белые» хотят отправить в аренду хавбеков Даниила Зорина и Максима Лайкина. При этом сообщается, что, скорее всего, оба футболиста поедут вместе с командой на первый зимний сбор.

Кроме того, источник отмечает, что «Спартак» может отпустить в аренду нападающего Павла Мелёшина, но при условии покупки нового форварда.

В 18 турах подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков, которые позволяют команде находиться на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.