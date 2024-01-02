Агент сообщил, когда Барриос вернётся в «Зенит»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о том, когда футболист вернется в расположение команды.

«Вильмар вернется в расположение «Зенита» в середине января», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Барриос провел 17 матчей, в которых сделал две результативные передачи и получил красную карточку.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.