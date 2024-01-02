Агент: «Ленини очень хочет покинуть «Краснодар»

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Пока Ленини остается в «Краснодаре», но очень хочет покинуть клуб. Интерес от клубов РПЛ? Мне об этом неизвестно. Ко мне из других клубов РПЛ никто не обращался», — приводит слова агента «Матч ТВ».

26-летний футболист пополнил состав «Краснодара» в сентябре 2022 года. В нынешней кампании Ленини принял участие в 15 встречах с учетом всех турниров, в которых забил один гол и стал автором одного результативного паса.

Действующий контракт хавбека с «быками» рассчитан лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ленини в 1,2 млн евро.